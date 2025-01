Gli azzurri saranno stamattina al Quirinale per celebrare i successi del 2024 con il numero uno al mondo che tornerà a Sesto Pusteria per trascorrere alcuni giorni di relax e totale isolamento

Prima “da decidere”, poi “forse” e infine “no”. Dopo una rapida sequenza di ipotesi, tra dubbi e riserve, durante il rientro dall'Australia, Jannik Sinner ha infine deciso di non partecipare oggi all'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica e la Federtennis per celebrare i successi del 2024, e insieme la vittoria bis all'Australian Open.

Proprio il trionfo di domenica scorsa a Melbourne, frutto di due settimane di grande impegno fisico e mentale, ha pesato sulla scelta del campione azzurro, per staccare qualche giorno prima di riprendere la preparazione in vista dei prossimi impegni.

Sinner ha anticipato quindi il suo arrivo a Sesto Pusteria, dove era atteso giovedì, per stare con la famiglia e trascorrere alcuni giorni in relax e totale isolamento. Poco meno di un anno fa, il Capo dello Stato aveva accolto Sinner e compagni per festeggiare la storica Coppa Davis 2023, e il primo successo in Australia di quello che sarebbe diventato il n.1 al mondo.

L'altoatesino regalò al presidente una racchetta con fiocco tricolore e si disse molto colpito dalla sua «incredibile semplicità e umiltà», oltre che dalla grande conoscenza della storia del tennis, «la sa meglio di me». Mattarella scherzò con lui in un clima di grande simpatia e parlando della finale con Daniil Medvedev vinta in rimonta al quinto set, disse di «aver iniziato a guardarla dal quarto set e questo ha giovato al mio umore...».

L'evento al Quirinale concluse per Sinner, anche allora al rientro dall'Australia, una tre giorni davvero intensa cominciata con l'incontro con la premier, Giorgia Meloni, in un concentrato di conferenze stampa e shooting fotografici.