Classe 1994, è pronto a vestire in rossoverde: «Il calcio per me è famiglia e darò tutto quello che ho per portare questa squadra più in alto». Nella ricorrenza del decennale della scomparsa di Ciccio Zerbi, la società ha deciso di esporre la maglia numero 9 durante la presentazione dei giocatori

La Asd Sporting Polistena, nuova realtà del calcio polistenese, voluta dall’amministrazione comunale e da un gruppo di appassionati sportivi, comincia il mercato con un colpo sensazionale.

Ai nastri di partenza del prossimo campionato di prima categoria, il neo allenatore di Gioia Tauro Giuseppe Babuscia potrà contare sul suo conterraneo, Domenico Stillitano, classe 1994, difensore di comprovata esperienza, con il vizio del gol.

Per rilanciare il calcio locale, la nuova società, ha intenzione di allestire una rosa competitiva. E non ci poteva essere miglior primo tassello. Stillitano proviene dalla Saint Michel in Promozione, in passato ha indossato le casacche di Palmese, Castrovillari, Corigliano, Rotonda, Luzzese, Soriano. Ma è con la squadra della sua città, la Gioiese, che ha fatto la storia calcistica dilettantistica calabrese, conquistando due triplete, uno in prima categoria nella stagione 2015/2016 e uno in Eccellenza 2022/2023.

«Ho sposato questo progetto in seguito alla chiamata di un amico, mister Babuscia, e dopo aver conosciuto le persone squisite della dirigenza, che vogliono portare il club rossoverde dove merita – afferma ai nostri microfoni Domenico Stillitano -. Polistena è una piazza storica del calcio calabrese. Ogni maglia che indosso la sento mia. Il calcio per me è famiglia e darò tutto quello che ho per portare questa squadra in categorie superiori».

Il difensore ci parla della passata stagione. «L’anno dopo il triplete alla Gioiese è stato triste lasciare tutto, ma per impegni lavorativi mi era difficile continuare in una categoria interregionale come la Serie D. E ho sposato il progetto Saint Michel in promozione, club composto da brave persone e vecchi amici. Mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca, perché volevamo fare un grande campionato, ma per vari motivi non è andata come avevo prospettato. Comunque, con mister Mario Dal Torrione, abbiamo raggiunto il traguardo playoff, anche se mi è dispiaciuto, l’ultimo mese, non aver potuto dare il mio contributo a causa di un infortunio muscolare».

Nel cuore Stillitano conserva uno spazio importante per i colori viola della sua città, con cui ha vissuto trascorsi gloriosi con la fascia di capitano al braccio. «Auguro che la Gioiese trovi la Serie D prima possibile. Il palcoscenico lo merita. L’anno scorso è stato straziante vedere la situazione difficile che ha attraversato la squadra con la conseguente retrocessione in Eccellenza, dopo tutti i sacrifici che avevamo fatto per riportare l’entusiasmo a Gioia Tauro. In viola conservo ricordi indelebili, dalla prima stagione del triplete in prima categoria. Poi ritornare vincendo il campionato di Promozione, e in seguito tutto quello che c’era da vincere in Eccellenza. Spero che il pubblico gioiese ritorni presto a rivivere quelle emozioni».

Da segnalare la toccante iniziativa della dirigenza della Asd Sporting Polistena che, nella ricorrenza del decennale della scomparsa di Ciccio Zerbi, ha deciso di esporre, durante la presentazione ufficiale dei calciatori, la maglia numero 9, indossata dal calciatore polistenese nella stagione agonistica 2011-2012.

«Giocatori del genere sono simboli di identità e fonte di ispirazione per i più giovani – scrive la società sui propri canali social ufficiali -. Perché pensandoci bene ,un ricordo non è nulla, non puoi più toccarlo e viverlo, ma è tanto grande che fa parte della propria vita indelebilmente».

L’organigramma societario per la prossima stagione è composto da: Domenico D’Agostino, presidente; Peppe Giancotta, co-presidente; Peppe Sorace, vice presidente; Domenico Auddino, direttore generale; Vincenzo Ciccia, direttore sportivo; Giuseppe Mauro, segretario; Domenico Casedonte, tesoriere; Domenico Auddino, Vincenzo D’Agostino e Nicola Fazzolari, con il ruolo di consiglieri.