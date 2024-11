Le condizioni meteo costringono gli organizzatori a rinviare la partenza, ma è l'assenza di vento nel finale a fermare le imbarcazioni con gli inglesi che in netto vantaggio non riescono a superare il traguardo nel limite di tempo massimo

Nulla da fare per Ineos Britannia e Luna Rossa Prada Pirelli nel terzo match race della finale della Louis Vitton Cup in corso a Barcellona in Spagna. La partenza del terzo match race è stata posticipata più volte a causa del vento debole sul campo di gara. Prevista alle 14.10 la partenza della terza sfida di finale tra l'imbarcazione italiana e quella britannica è avvenuta alle 16.10.

L'imbarcazione italiana guidata da Francesco Bruni e James Spithill è partita dietro Ineos Britannia con le condizioni di vento che non hanno consentito fino a metà percorso nel terzo match race di recuperare il gap. Luna Rossa paga ancora e il ritardo aumenta dagli inglesi.

Nell'ultima parte di gara le raffiche di vento tradiscono Luna Rossa e Ineos Britannia con la velocità delle due imbarcazioni che crolla, fino a fermarsi quasi definitivamente sul campo di gara. L'assenza totale di vento ferma le barche e crea un pathos enorme con gli inglesi che non riescono a oltrepassare la linea del traguardo nel limite di tempo massimo. Si resta sull'1-1 con il punto che non viene assegnato a nessuna delle due imbarcazioni. La quarta regata prevista per oggi non si disputerà: appuntamento a domani.