La truppa di Padalino supera i silani nel Monday night della venticinquesima giornata di campionato e intasca i tre punti

Al Matera basta Rolando per battere il Cosenza. La truppa di Padalino supera i silani nel Monday night della venticinquesima giornata di campionato e intasca i tre punti. I lucani salgono a quota 38, a -6 dal quarto posto, occupato ancora dal Cosenza in coabitazione con il Foggia. I silani quasi impauriti falliscono così l’aggancio alla vetta. Nella prima frazione di gioco, primo acuto del Cosenza su calcio d’angolo con La Mantia che la manda fuori. Poi bene il Matera, al 25’ Iannini serve Piccinni ma Di Lorenzo spazza via il pallone. Al 35' il gol del vantaggio: Iannini serve Rolando, che in area avversaria sgancia un diagonale superando l'uscita di Perina. Nella ripresa, il tecnico Roselli ci prova con il doppio cambio tattico dando più peso alla manovra offensiva: fuori Caccetta e La Mantia dentro Vutov e Cavallaro. Padalino risponde con Casoli per Carretta. Il match regala poche chance. Da segnalare solo la giocata di Infantino su cross di Carretta e la conclusione di Pinna bloccata da Bifulco. Piccoli scampoli che a poco servono. Il Cosenza prova ad aumentare la pressione, ma il risultato non cambia più.

