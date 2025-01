La gara valida per il il campionato di Lega Pro in programma lunedì 20 gennaio sarà aperta solo ai supporters di casa: «Diverisi gli episodi di intemperanza verificatisi nel tempo»

I tifosi del Crotone non potranno seguire la squadra nella trasferta di Messina per seguire la partita si giocherà allo stadio Franco Scoglio alle 20.45 di lunedì 20 gennaio. Lo ha comunicato sul proprio sito l'Fc Crotone.

La decisione è stata presa dal prefetto della città dello stretto, Cosima Di Stani (già prefetto di Crotone dal 2017 al 2018) con un'ordinanza nella quale sottolinea «la perdurante rivalità tra le opposte tifoserie sfociata in episodi di intemperanza verificatosi nel tempo».

Una pericolosità che è stata evidenziata anche dal Comitato nazionale di analisi per la sicurezza della manifestazioni sportive, riguardo al rischio di nuove turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica. Per questo il prefetto ha ordinato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Crotone e la chiusura del settore ospiti.