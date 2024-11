Il pallavolista, nato a Cariati nel 1999, ma cresciuto a Rossano è protagonista del match con 11 punti messi a segno. Per lui anche la soddisfazione di staccare il pass qualificazione al tie-break

Una vittoria strepitosa e storica per gli azzurri del volley, impegnati ai campionati del mondo. La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi ha battuto ai quarti 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12) in rimonta i campioni olimpici della Francia, e si è dunque qualificata alle semifinali della competizione. Un traguardo che l’italvolley non raggiungeva da ben 12 anni e nel quale ha lasciato il segno decisivo il calabrese Daniele Lavia, autore del punto finale al tie-break.

Il match

Nel primo set gli Azzurri partono bene ma dopo una serie di errori di fila nel finale si fanno raggiungere e superare i francesi che chiudono sul 24-26. Secondo set, invece di marca italiana, con Romanò tra i migliori sul parquet a trascinare i compagni alla vittoria del parziale. Francia ancora avanti al termine della terza ripresa: i galletti hanno la meglio 25-23, anche in questo caso troppi gli errori per la formazione di Fefè De Giorgi.

Gli azzurri dimostrano di essere all’altezza della situazione nel momento migliore dei transalpini e nel corso del quarto set la Nazionale italiana inizia a dominare quella francese. Una reazione di carattere che permette di chiudere sul 25-22.

Il punto decisivo di Lavia

Qualificazione al turno successivo da decidere dunque al tie-break. Qui gli Azzurri dimostrano di essere una grande squadra e il punto finale del 15-12 messo a segno dal rossanese Daniele Lavia è il coronamento di un match da incorniciare.

Per Daniele Lavia, nato a Cariati nel 1999 ma cresciuto a Rossano, non solo lo squillo che decide la qualificazione della squadra di volley azzurra tra le migliori quattro al mondo, ma per lui un match da protagonista con a referto 11 punti. Adesso l’Italia sfiderà la vincente dello scontro che metterà di fronte Slovenia e Ucraina.