Tutto pronto per il primo Masters 1000 sul rosso: lo spagnolo, assente un anno fa, va a caccia di Jannik. Torna Djokovic dopo il divorzio da Ivanisevic. Non sarà nel Principato Nadal

Parte oggi con i sorteggi del Montecarlo Masters1000 la lunga stagione sulla terra rossa per il tennis mondiale. Una stagione che attraverserà i maggiori tornei partendo dal Principato di Monaco, passando per gli appuntamenti spagnoli con l'Atp500 di Barcellona e il Madrid Masters1000, gli Internazionali d'Italia a Roma per finire all'atteso Roland Garros, che sarà sede anche del torneo delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nel Principato saranno svelati, alle 17, gli accoppiamenti dell'importante torneo il cui tabellone principale è in programma da domenica 7 aprile fino alla finale di domenica 14. Attesa per Jannik Sinner che arriva al primo appuntamento stagionale sulla terra rossa dopo un'inizio di stagione straordinario con le vittorie agli Australian Open, all'Atp500 di Rotterdam e ai Miami Open, e la conquista del secondo posto nel ranking Atp. Ripartirà da qui la rincorsa di Carlos Alcaraz che proverà a riconquistare il piazzamento perso con il tennista azzurro.

Un torneo che vedrà il ritorno in campo di Novak Djokovic, assente dal torneo di Miami e reduce dal clamoroso ko contro Luca Nardi a Indian Wells, che dopo 5 anni non avrà nel suo box Goran Ivanisevic. Non ci sarà Rafa Nadal che ha annunciato il suo forfait tramite un post su Instagram: «Purtroppo devo dirvi che non giocherò a Montecarlo. Il mio corpo semplicemente non me lo permette».

Gli italiani in tabellone

Sono quattro gli italiani presenti nella entry list del Montecarlo Masters 2024 per quanto riguarda il tabellone principale: Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (24), Matteo Arnaldi (35) e la wild card Matteo Berrettini (74, ranking protetto). Parteciperanno alle qualificazioni previste per domani e domenica altri sette tennisti azzurri: Lorenzo Sonego (61), Flavio Cobolli (63), Luciano Darderi (72), Fabio Fognini (100), Andrea Vavassori (133), Marco Cecchinato (219) e Lorenzo Giustino (388).