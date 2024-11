La competizione sportiva si svolgerà all’interno del Parco nazionale della Sila. Ecco il programma

Tutto pronto per l’evento sportivo “SilaEpic” edizione 2017. La manifestazione, in programma a Camigliatello Silano, è attesa per il 20 agosto. Si tratta della prima Mtb Epic Marathon ideata nel cuore della Sila. Un evento di successo fin dalla sua proposizione dal momento che ha già raccolto oltre 800 iscrizioni e l’adesione di atleti provenienti da più parti d’Italia e dall’Estero. La competizione si svolgerà in uno dei contesti paesaggistici e naturalistici made in Calabria più apprezzati. Il percorso si snoderà lungo meravigliosi e incontaminati sentieri. Si raggiungeranno le vette più alte e suggestive dell'altipiano, rimanendo sempre all'interno del Parco Nazionale della Sila.

Il programma della gara

19 agosto

14:00 - 20:00 ritrovo presso la Pro loco di Camigliatello Silano (via Roma numero 7), per verifica degli atleti iscritti, assegnazione numeri di gara, dotazione chip cronometrico e consegna pacchi gara.

20 agosto

06:30 ritrovo agli impianti di risalita in località “Tasso” per preparazione griglie di partenza e ultime assegnazioni numeri di gara;

08:30 partenza Sila Epic Mtb Marathon edizione 2017;

08:45 partenza Granfondo;

09:00 partenza escursionisti;

13:00 circa arrivo primi classificati;

13:00 Pasta party;

17:00 orario massimo di arrivo;

premiazioni comunicate in loco.