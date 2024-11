L'ex attaccante oggi tra gli opinionisti più seguiti del panorama calcistico nazionale ha parlato anche del suo Bari durante la scorsa puntata di "11 in Campo": «De Laurentis è una persona per bene, ma non vedo futuro per lui alla guida della squadra»

Una vita da bomber. Questo è anche il titolo di un tormentone estivo in cui ha cantato Nicola Ventola, attaccante che ha calcato palcoscenici blasonati in Serie A come Inter, Atalanta e Torino, che ieri sera è intervenuto durante la trasmissione calcistica di LaC Tv “11 in Campo”. Negli ultimi anni, insieme a colleghi illustri come Antonio Cassano e Lele Adani, è diventato uno degli opinionisti più seguiti del panorama calcistico nazionale.

Si è parlato di Serie B durante la puntata e Vendola ha dichiarato: «Devo fare i complimenti al Catanzaro, sembra un po’ il Novara del doppio salto dalla C alla A. Complimenti a Vivarini perché secondo me è la squadra che esprime il miglior calcio della Serie B, come rosa ce ne sono di migliori ma loro hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque».

Poi l’ex attaccante ha parlato della crisi che il suo Bari, squadra in cui è cresciuto e con la quale ha esordito nella massima serie calcistica italiana, sta vivendo: «Guardando il mercato nel precampionato ero preoccupato e ora le mie preoccupazioni sono diventate realtà, non pensavo che ci trovassimo in questa situazione. Io tengo molto al Bari è la squadra che tifo prima di tutte le altre in cui ho giocato. Sicuramente può avere qualcosa in più di Ascoli e Ternana in questo momento, però quando la piazza ti si rivolta contro è pesante. Ci sarà da lottare fino alla fine».

«Mi dispiace per il presidente Luigi De Laurentis che è una persona per bene, ma non vedo futuro per lui alla guida del Bari. Credo che non si possa andare avanti così», ha continuato Ventola.

Poi Vendola conclude sulle sentenze che la Serie B ha già emesso e sulla classifica: «Venezia e Cremonese pensavo avessero più possibilità di Come e Parma, soprattutto i lagunari pensavo potessero entrare nelle prime due posizioni».