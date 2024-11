Il presidente del club della piana archivia le polemiche e riparte da mister Dal Torrione e da una campagna abbonamenti che permetterà ai primi 100 tifosi viola di assistere alle gare casalinghe con un euro

GIOIA TAURO - Le nubi sopra Gioia Tauro stanno sparendo. La Gioiese risponderà presente all’appello del prossimo campionato di serie D. Il patron viola, Rombolà, non se l’è sentita di abbandonare il club della piana sul più bello. Al termine di una stagione in cui la squadra di Dal Torrione ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo di protagonista nel massimo torneo dilettanti. Era stato lo stesso presidente della Nuova Gioiese, a lasciare più di qualche punto interrogativo sul futuro della società reggina. Rombolà non era affatto soddisfatto dell’entusiasmo creatosi attorno al gruppo viola. Troppo flebile – a suo dire – per provocare volontà e voglia di andare avanti. Dalla prossima stagione, i tifosi gioiesi non avranno più scuse. Rombolà è ripartito dal punto più debole per costruire un nuovo corso. Grazie all’aiuto di alcuni sponsor, i primi 100 abbonamenti costeranno solo un euro a partita. Un’iniziativa che, spera la società viola, porterà più gente al "Polivalente" di quella vista lo scorso anno. Nuova Gioiese che ripartirà da Dal Torrione, confermatissimo in panchina. Nei prossimi giorni attese novità anche tra i giocatori.