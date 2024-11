Nonostante tutto, l’amore per la Reggina non muore mai. I tifosi amaranto hanno bagnato l’esordio della campagna abbonamenti con la presa d'assalto dei botteghini, sebbene qualcuno, in città, continui a buttare benzina sul fuoco del nuovo corso amaranto. Reggio ha dimostrato e sta dimostrando di credere nel nuovo progetto. Non bastassero i mille reggini giunti a Locri per l’esordio, ci sono i primi numeri della campagna abbonamenti a dimostrare l’attaccamento della gente a questi colori.

Tanta gente al Sant’Agata

In queste ore, infatti, il Centro Sportivo Sant’Agata è stato preso d’assalto dai tifosi: all’inizio del secondo giorno di campagna abbonamenti sono già mille le tessere staccate, a dimostrazione di quanta fame di calcio e voglia di sostenere la sua squadra anche in Serie D la città di Reggio. Domenica ci sarà l’esordio contro il Siracusa: una sfida dura, contro una delle big del girone. L’ambizione è vedere 5mila cuori amaranto a sostenere Barillà e compagni, con l’obiettivo della società di avere circa 3mila abbonati, con il sogno delle 4mila tessere comunque raggiungibile.