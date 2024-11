Farà scouting per la società brianzola in Piemonte. Il talentuoso giocatore ha indossato la maglia dei Lupi dal gennaio 2001 al 2004, rimanendo in rossoblù anche nel primo anno di Serie D

Gigi "Luis" Lentini torna nel mondo del calcio. L’ex calciatore del Cosenza, contattato dal presidente Adriano Galliani, è diventato un osservatore per il Monza. La sua mission sarà quella di scoprire potenziali nuovi campioni in erba per la società brianzola in Piemonte.

Mission: scoprire nuovi campioni

Lentini, dopo l’addio a Cosenza nel 2004, continuò a giocare con i dilettanti del Canelli, in Piemonte, fino al 2007. Poi lo stacco definitivo con il calcio. Ma con un legame che ancora continua con la Calabria. Lentini infatti, dopo i 3 anni e mezzo in maglia rossoblù, ha acquistato casa a Cetraro e lì trascorre ancora oggi gran parte delle sue vacanze. Da quest’anno il ritorno anche in quello che è stato il suo mondo, come lo stesso ex calciatore del Milan ha raccontato in un’intervista a Repubblica: «Ho riscoperto il calcio dopo esserne stato lontano per tanto tempo. Faccio scouting in Piemonte per il Monza del dottor Galliani, che mi è stato sempre vicino. Mi piace andare a vedere le partite dei ragazzini, cercare se c’è tra loro qualche perla nascosta».