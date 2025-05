Mentre la prima squadra pianigiana, nonostante la salvezza nel torneo di Eccellenza, vive momenti difficili societari, il settore giovanile guidato da Domenico Bagalá fa ben sperare per il futuro. Importanti test match in Piemonte, giocati in modo convincente, contro i pari età della squadra professionistica

«Per portare in alto il nome di Gioia Tauro. Oltre ogni ostacolo».

Mentre la prima squadra della Gioiese, nonostante la salvezza conquistata nel campionato di Eccellenza, vive momenti societari difficili, il settore giovanile guidato da Domenico Bagalá fa sperare in un futuro migliore.

Gli atleti delle annate 2010 -2011- 2012, insieme a quelli della scuola calcio reggina “Accademia Granata”, del presidente Simona Romeo e del responsabile tecnico Angelo Giordano, hanno vissuto un’esperienza formativa importante in Piemonte.

Dirigenti, staff e giovani atleti sono stati impegnati in due test match contro le formazioni under 13 e under 15 nazionali del Torino calcio. Un incontro con i professionisti utile «per crescere e fare crescere».

Gioiese 1918 e Accademia Granata Rc, insieme, hanno dato prova di professionalità esemplare, capacità organizzativa e passione. I ragazzi hanno visitato lo Stadio Olimpico e sono stati in contatto con una realtà da Serie A. Sul rettangolo verde hanno ben figurato, con gare convincenti giocate alla pari, portando a casa un bagaglio di esperienze significative per il proprio sviluppo umano e sportivo.

«Nonostante tutto diamo una speranza in più alla nostra Gioiese - afferma Domenico Bagalá -. Stiamo facendo un lavoro ad ampio raggio. Il 19 e il 20 maggio saremo a Milano con nostri atleti sotto osservazione. Un nostro calciatore classe 2010, Francesco Lo Bianco, è stato convocato con la rappresentativa nazionale Lnd e oggi affronteremo in amichevole il Crotone».