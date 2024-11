Tre punti fondamentali per i pitagorici che si affidano all'attaccante ex Juve. Ascoli battuto e nuovo sorpasso sul Cagliari

Due reti da bomber di Palladino sono sufficienti al Crotone per regolare l'Ascoli e lanciare nuovamente la rincorsa alla Serie A. Per nulla distratti dalle polemiche 'mediatiche' che hanno investito la società negli ultimi mesi, i ragazzi di Juric hanno regolato i marchigiani senza troppe difficoltà, confermando ancora una volta di essere una delle squadre più forti della serie, e non una meteora. L'esperienza dell'attaccante napoletano, capace di realizzare due gol da bomber di razza con tocco di rapina sottoporta e colpo di testa, uno per tempo, ha reso la sfida più facile di quanto preventivato alla vigilia. Un Ascoli disordinato ha faticato a rendersi pericoloso, rendendo più agevole il compito dei pitagorici, che portano a casa i tre punti e scavalcano nuovamente in Cagliari.