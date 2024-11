La Smile Cosenza si sta preparando al meglio in vista del prossimo incontro di campionato, facendo tesoro anche della vittoria ottenuta sabato scorso. Il 13-12 ottenuto contro la neopromossa Ancona ha messo in risalto la buona incisività sotto rete delle ragazze bruzie ma, al contempo, ha confermato come ci siano dei meccanismi difensivi ancora da oliare per bene.

La stagione è lunga, ci sarà tempo per perfezionare l’amalgama della squadra, ma il prossimo impegno di campionato potrebbe già dare qualche risposta in più. Sabato a Cosenza arriverà la Lazio, reduce dalla sconfitta contro le liguri del Rapallo e carica al punto giusto in questo frangente della stagione, tanto che le biancazzurre hanno già definito l’incontro del quarto turno di campionato come un importante scontro salvezza.

Alle ore 14 del prossimo sabato, quindi, il Cosenza ha chiamato a raccolta il suo pubblico: l’ingresso in piscina è gratuito, servirà anche il massimo supporto della gente per tentare di conquistare la seconda vittoria consecutiva. Non è un caso come sia stato già il presidente Francesco Manna a suonare la carica per tutto l’ambiente: «Questo è già un momento cruciale del campionato. Nonostante siamo ancora alle prime battute della stagione, la partita con la Lazio Nuoto assume un significato ed una valenza straordinaria. Occorre fare risultato. La squadra è pronta, la società pure e la nostra gente merita una grande prestazione».

A far da eco alle parole del presidente ci pensa Cristina Malluzzo, sicura protagonista in acqua: «La partita di sabato è un’altra sfida molto importante. Abbiamo voglia di fare bene e dimostrare quello che realmente siamo. Dobbiamo giocare concentrate e dare il massimo ogni minuto per poter portare a casa i tre punti. Giochiamo a casa nostra davanti il nostro pubblico che, sicuramente sarà pronto a darci la giusta carica come sempre».