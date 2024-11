Arriva la settima sconfitta in sette gare per il città di Cosenza. Nell’Olimpionica finisce 8-15 per la Waterpolo Messina

COSENZA - E sono sette. Sette partite, sette sconfitte per la Tubisider Città di Cosenza. Il setterosa silano affonda anche contro il Messina e resta a quota zero punti in classifica. Le ragazze di coach Posterivo tengono solo fino al 5 pari e poi crollano. A fare la differenza l’esperienza delle peloritane brave a venir fuori nel momento più opportuno. Subito l’aggancio la formazione ospite ha ripreso in mano le redini del gioco infilando uno spietato break di 5 gol che ha chiuso, di fatto la contesa. Per la cronaca il match è terminato con il risultato di 8-15. Miglior realizzatrice, tra le cosentine, Noemi Vitaliti, in gol per 5 volte. Piccola consolazione è la convocazione in Nazionale maggiore del centro-boa Giusy Citino. Tornando al campionato, alle cosentine non resta che leccarsi le ferite e presentarsi nel migliore dei modi alle prossime sfide del massimo torneo per non pregiudicare quanto di buono fatto lo scorso anno.