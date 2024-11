Le reggine ci provano ma il sogno della prima storica qualificazione si infrange sul muro di Filottrano. Dopo aver comunque lottato, Palmi si arrende ad una formazione più esperta come Filottrano. Oggi, invece, è il turno di Soverato che tenterà l’impresa contro Legnano

Niente da fare per Palmi. Cuore e grinta non bastano. Al PalaBaldinelli Filottrano bissa la vittoria dell’andata e centra la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia.

Certo ci sono voluti cinque set prima di chiudere il match. Palmi ha infatti dato filo da torcere alle marchigiane trascinandole fino al tie break. Le padroni di casa dopo aver vinto il primo set, vengono ridimensionate dalle reggine che ribaltano completamente il risultato vincendo secondo e terzo parziale.

Ma quando i giochi sembrano ormai riaperti, la squadra di coach Bellano riconquista terreno. Il sogno di Palmi, quindi si infrange sul muro di Filottrano. Palmi che cercherà il riscatto, proprio contro le marchigiane, nel prossimo turno di campionato al PalaSurace.

Ci proverà anche Soverato a ribaltare il risultato del turno di andata contro Legnano. La qualificazione, ovviamente, pende dalla parte dell’ex De Lellis e compagne. Alle lombarde, infatti, basterà vincere solo due set per accedere alla semifinale, contro il 3-0 necessario a Soverato. Dunque non sarà facile. Legnano, terza in classifica, ha già vinto tre volte contro Soverato ma le ioniche dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, proveranno con le loro forze a compiere l’impresa.

