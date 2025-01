I campionati regionali femminili si avvicinano alla conclusione della prima fase, sino a metà febbraio le squadre faranno gli straordinari. Molte compagini calabresi torneranno in campo nelle prossime ore, c’è chi come Gioia Tauro (girone B) invece ha giocato due match in due giorni

La Serie C femminile resta sempre un micro-mondo sportivo dove tutto è possibile. Un po’ per la disponibilità dei palazzetti (e sulle strutture regionali il discorso è ampio) e un po’ per alcune scelte che, viste dall’esterno e senza un’adeguata spiegazione, fanno quanto meno incuriosire chi osserva questi campionati con relativa attenzione. Tant’è, nel corso di questa settimana si tornerà in campo e non ci saranno grandi pause, con un primo rush finale tutto da seguire.

Girone A

Il duello qui resta sempre a distanza tra Cirò e Paola, squadre che sinora hanno svolto un campionato di tutto rispetto. Resterà da capire se e come reggeranno il confronto con le altre corazzate del girone B, ma nel frattempo sanno di poter vivere ancora dei momenti importanti in campo. Hanno impegni casalinghi nelle gare di domani, Cirò affronterà la Gm Cosenza, squadra che all’andata almeno ha strappato un punto arrivando al quinto set. Più agevole il compito del Paola, ad ospitare la Silan. Mercoledì di volley che comprenderà in questo turno anche altre due sfide: Arpaia Lamezia-Cutro, Castrovillari-Pink Lamezia.

Girone B

Il primo caso curioso da annotare in questa stagione riguarda la doppietta più unica che rara del Gioia Tauro. Il 3 gennaio era in campo contro il Cinquefrondi, vincendo il derby per 3-0, dopo 25 ore ha perso in trasferta sul campo del Stella Azzurra CZ per 3-1, nell’anticipo di questo turno. Calendario particolare e… squadra del porto che ora avrà tempo per recuperare qualche energia, osservando magari le gare che si disputeranno tra stasera e domani. Aprirà il turno alle 18.30 il confronto a Marina di Gioiosa tra Digem e Todosport, capolista del campionato. Domani sarà il turno del Pizzo, secondo in classifica, di scena sul palazzetto della Cidue, a chiudere Cinquefrondi-Elio Sozzi.