Ottimo inizio del sestetto tirrenico nel massimo campionato regionale che, pur giocando in campo neutro a Scalea da tempo, in questo inizio di stagione ha già convinto gli addetti ai lavori. Il dirigente Giuseppe Campana analizza così il buon momento del roster

Dopo tre partite si possono già fare i primissimi bilanci sull’inizio della stagione, confermando come – in un torneo di grande qualità – ci possa essere spazio per la Spes Praia, una società dalla tradizione illustre in Calabria. Del resto, si erano già visti segnali positivi in pre campionato, partendo dall’amichevole svolta contro il Bisignano, per poi passare ai primi incontri ufficiali. Sconfitta dall’Altaflex Catanzaro all’esordio in campionato, la squadra tirrenica ha ripreso subito la sua marcia con una convincente vittoria contro il Corigliano e il blitz esterno sul parquet della Tigano.

La posizione di centro classifica è guardata con relativa soddisfazione dal gruppo. Sono arrivati sei punti in tre gare, un incentivo per spingersi più in alto, come una base importante per la stagione. Lo sa bene anche il dirigente Giuseppe Campana che conferma l’intenzione di non mollare la presa e guardare in alto: «Sul piano tecnico-sportivo – afferma - la priorità è stata quella di colmare le lacune di organico che lo scorso anno ci hanno penalizzato, sia in termini di numeri che di ruolo. La società quindi ha cercato i profili più adeguati per rinforzare la squadra che lo scorso anno ha vinto la stagione regolare».

Il Praia è intervenuto sul mercato, unendo a una base già solida ben sei innesti per una rosa che sta già dimostrando di avere una buona amalgama. L’obiettivo del team è di rimanere in scia, ben capendo poi quali saranno gli indirizzi del torneo: «Nei progetti a medio termine la priorità è di strutturarci per confermarci sui livelli dello scorso anno e migliorarci o almeno provarci. A un primo assaggio, questo di Serie C sembra un campionato con un livello più alto rispetto al precedente, ma bisogna verificare nel tempo tutte le squadre a cosa ambiranno concretamente».

Campana conferma poi come il pubblico sia un’arma in più, a maggior ragione considerando come la squadra sia costretta da due anni a giocare a Scalea. Gli sforzi del gruppo potrebbero essere presto ripagati, come annuncia lo stesso dirigente: «La buona notizia è che a breve dovremmo avere la disponibilità del nuovo palazzetto a Praia, che ci consentirà di godere e beneficiare della presenza del nostro pubblico. Mi sembra doveroso, comunque, ringraziare la comunità di Scalea per l’accoglienza e la partecipazione nel corso del tempo».