Dopo il raduno di ieri, con i saluti e le formalità di rito (consegna materiale e prime valutazioni medico-sportive), questa mattina a Vibo Valentia è iniziata ufficialmente la preparazione tecnico-fisica della Tonno Callipo Calabria in vista della stagione di SuperLega 2018-19. Fari già puntati sul lungo periodo in vista della data di esordio in Campionato che sarà domenica 14 ottobre in casa contro Castellana Grotte. Ma in questo momento la concentrazione è tutta sul lavoro da fare su gambe e muscoli da un lato e sulla tecnica, individuale e collettiva dall’altro. Stamattina il gruppo a disposizione di mister Battocchio si è diviso in due. Una parte ha effettuato le visite mediche a Catanzaro, mentre la restante parte ha iniziato a lavorare in sala pesi sotto il vigile sguardo del preparatore atletico Pasquale Piraino. Nel pomeriggio di oggi il primo allenamento imperniato sulla tecnica sul mondoflex del PalaValentia guidato da mister Battocchio.

Di seguito, ecco il programma di allenamenti della prima settimana:

Mercoledì 22 agosto: mattina piscina, pomeriggio tecnica;

Giovedì 23 agosto: mattina pesi a gruppi, pomeriggio tecnica;

Venerdì 24 agosto: mattina piscina, pomeriggio tecnica.