Serie D. Questa volta è ufficiale. Rosario Salerno non è più l’allenatore della Palmese. All’ormai ex trainer neroverde costa caro il ko di Agropoli. Al suo posto, l’ex Gioiese Mario Dal Torrione

Due settimane fa il ripensamento. Questa volta non dovrebbero esserci passi indietro. Rosario Salerno non è più l’allenatore della Palmese. A far rotolare la testa dell’ormai ex trainer neroverde l’ennesima sconfitta stagionale, la quinta nelle ultime sei gare, rimediata sul campo dell’Agropoli, nel giorno in cui, contro una diretta concorrente alla salvezza, era necessario strappare via almeno un punto. Così non è stato e al rientro il nuovo esonero e la scelta del nuovo tecnico. A prendere il posto di Salerno per l’ultimo e fondamentale scorcio di campionato sarà Mario Dal Torrione, allenatore d’esperienza già in D con la Gioiese. Dopo la sosta per lui, sarà esordio di fuoco contro i cugini della Reggina.

Il derby sarà il primo ostacolo da superare per Dal Torrione chiamato a salvare una nave che imbarca acqua da tutte le parti. Toccherà a lui invertire il trend e salvare il club del presidente Carbone ormai con tutti e due i piedi nei play out ed incalzato dalle ultime tre della classe.