Attesa a Paola per la quinta edizione del Trofeo San Francesco di Paola, la manifestazione natatoria in acque libere organizzata dall’Asd Rari Nantes, promossa da Graziella Idone, delegato Fin, e patrocinata dall’amministrazione comunale. Prenderà il via dalle sponde antistanti il lungomare intitolato al Patrono della Calabria. L’evento è inserito nel circuito nazionale federale Fin e si svolgerà in collaborazione con il Comitato Fin Calabria, i giudici del Gug Calabria ed i cronometristi della Ficr. Si svolgerà sabato 4 agosto.

Sano agonismo e sincera devozione

Quattro le categorie di partecipanti: agonisti, master, propaganda ed amatoriali. L’iniziativa richiama partecipanti dalle diverse regioni italiane. Si cimenteranno su una distanza complessiva di 2000 metri, nello specchio d’acqua ricompreso tra la battigia e la statua di San Francesco degli Abissi, situata a circa 1000 metri dalla costa. Lo sport e il divertimento è accompagnato dalla benedizione dei frati dell’Ordine dei Minimi. Il sano agonismo si unisce così ad un momento di devozione e preghiera. La collaborazione di importanti brand regionali, nazionali ed internazionali, consente di premiare atleti e allenatori con opere uniche, realizzate a mano dal maestro Franco Del Piro. Verrà inoltre assegnato il Trofeo San Francesco di Paola a chi realizzerà la migliore prestazione tecnica.