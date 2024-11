Nel campionato di Superlega, i giallorossi si giocheranno buone chance della propria permanenza in categoria domenica in uno scontro diretto che si annuncia combattuto

Una vittoria da tre punti, per conquistare in anticipo la salvezza. Domenica in casa del Padova, alla Tonno Callipo serve appunto un successo, con il quale distanziare in maniera definitiva il proprio avversario. Un punto separa le due squadre. I giallorossi di Baldovin sono terzultimi. Padova è penultima. Due sono le squadre che retrocedono, per cui bisognerà stabilire che farà compagnia a Ravenna. E mancano due giornate alla fine della stagione regolare. Dopo una serie di disavventure, la Tonno Callipo è chiamata a compiere un ulteriore sacrificio per conquistare la permanenza in categoria, senza dover affidarsi poi alla successiva e ultima partita di campionato, in casa contro Piacenza. Servirà, ai giallorossi, un colpo in trasferta, ripetendo magari la stessa prova offerta contro Monza.

Settimana di lavoro e di elevata concentrazione, allora, per la squadra del presidente Pippo Callipo, che si aspetta pertanto una gara all’altezza della situazione. All’andata una vittoria sofferta, con la Tonno Callipo che si è fatta rimontare due set di vantaggio, per poi vincere al tie break, dopo due ore e mezza di grande battaglia. Domenica a Padova passa il primo treno per la salvezza e non si può fallire.

Sfida giapponese

Padova-Vibo sarà davvero un match a “tinte forti”. Non solo perché metterà di fronte due dirette concorrenti nell’infuocata lotta salvezza, ma anche per il confronto tutto asiatico al di là della rete. Occhi puntati sul primo faccia a faccia nella Superlega italiana tra i giapponesi Ran Takahashi e Yuji Nishida.