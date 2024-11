Ritrovare i punti. La Reggina si prepara alla trasferta di Perugia con questo diktat, per il recupero della gara non disputata lo scorso 11 marzo. Al Curi gli amaranto cercheranno di cancellare l’amarezza per il ko di Genova, arrivato nonostante una prestazione positiva. Sarà una partita, comunque, complicata: i biancorossi sono intrappolati in zona playout e saranno spinti da oltre cinquemila spettatori. Arbitra Camplone, fischio d'inizio ore 20:15, gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Qui Perugia

Rispetto a sabato contro il Frosinone, nella sfida contro la Reggina (stadio ‘Curi’ ore 20,15) il tecnico biancorosso Castori potrebbe cambiare in difesa, dove Sgarbi e Curado potrebbero rilevare Rosi e Angella nel trio difensivo con Struna. E magari a sinistra dove Lisi è uscito stremato e potrebbe toccare a Paz. Poi a centrocampo, dove Santoro, Bartolomei, Iannonie Capezzi si contendono due maglie. Sulla trequarti dove Luperini sembra ancora avanti su Kouan. E infine in attacco, dove Matos dovrebbe rifiatare per lasciare spazio a Di Serio, mentre Di Carmine potrebbe fare staffetta con Ekong.

Convocati

Gori, Furlan, Abibi; Rosi, Cancellieri, Angella, Vulikic, Paz, Curado, Lisi, Struna, Sgarbi; Iannoni, Vulic, Luperini, Bartolomei, Casasola, Santoro, Kouan, Capezzi; Matos, Ekong, Di Carmine, Di Serio.

Probabile formazione

Perugia (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Bartolomei, Santoro, Paz; Luperini; Di Carmine, Di Serio.

Inzaghi non avrà a disposizione Majer e Pierozzi, mentre si dovrebbe registrare il ritorno dal primo minuto sia di Giovanni Fabbian che di Rigoberto Rivas, schierato come esterno di destra nel 3-5-2. In avanti Ménez fa parte dei convocati ma, almeno per l'inizio della partita, dovrebbe sedersi in panchina: sarà Gori-Strelec il tandem offensivo, con Galabinov ancora fuori. A Perugia ha seguito la squadra anche il Primvera Crisafi. Terranova più di Camporese in difesa.

Convocati

Aglietti, Colombi, Contini; Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Paura, Terranova, Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Crisafi, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

Probabile formazione

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Terranova, Gagliolo; Rivas, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Strelec, Gori. Allenatore: Inzaghi.