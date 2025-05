Il paese catanzarese ospiterà una delle corse più interessanti del circuito, diversi i bikers saranno pronti a sfidarsi domenica. In esclusiva Paolo Mazzei spiega la valenza della gara e quale sarà il clima che si respirerà in mezzo alla natura

Platania si trasformerà in un contesto di emozioni, magia e fatica per ospitare il “Cross Country delle Fate”, una competizione in mountain bike di livello nazionale, a riunire così gli appassionati del settore in una gara che sarà particolarmente combattuta. Un impegno previsto per domenica 11 maggio ma già da tempo sta coinvolgendo vari attori protagonisti.

L’amministrazione comunale di Platania guidata dal sindaco Davide Esposito, in primis, insieme al volontariato del terzo settore, riunendo le forze a vario titolo della Protezione Civile di Platania, della guardia agroforestale, il Lamezia Club Fuoristrada, l’AVAS Lamezia Terme ed i Marshall del Reventino Bike Team, squadra organizzatrice guidata da Paolo Mazzei, membro della commissione nazionale paraciclismo 2025-2028. Accanto a Paolo Mazzei, inoltre, ci sarà Antonio Di Cello, presidente del Reventino Bike Team, che ha collaborato nella gestione operativa dell’evento, curando ogni aspetto con dedizione e precisione.

Con Mazzei invece analizziamo nel tecnico la valenza di questa competizione: «La gara di Platania è una prova Top Class nazionale, quindi assegna punti validi per il Campionato Italiano Xco. Ma è anche prova unica del campionato regionale Calabria, quindi a fine giornata verranno assegnate le maglie ufficiali di campione regionale FCI. In gara ci saranno le categorie giovanili (G6, esordienti, allievi), gli open (élite e under 23) e gli amatori (master). È un evento che coinvolge tutto il movimento, dai ragazzi agli atleti esperti».

Sarà una gara spettacolare, la cui rilevazione dei tempi sarà affidata alla Ficr Catanzaro del presidente Franco Albiuso che metterà a disposizione con sistemi tecnologici di ultima generazione.

Platania già punto di riferimento per il settore avrà così tante attenzioni addosso: «Ad oggi prevediamo tra i 50 e i 70 partenti, che per il nostro contesto rappresentano già un buon traguardo. La tappa è tecnica, impegnativa e valorizzata a livello federale. Abbiamo ricevuto interesse da diverse società calabresi e lucane, e confidiamo anche in qualche presenza extra-regionale. La qualità dell’organizzazione e del tracciato stanno facendo la differenza».

Confermata la presenza, inoltre, di Carmine Acquasanta, vicepresidente vicario della FCI e Francesco Corrado, delegato regionale Calabria, Mazzei sottolinea inoltre come «Platania crede molto in questa gara, inserendola nel progetto “Fate e Funghi”, per promuovere sport, cultura e territorio. Durante l’evento ci saranno interventi delle autorità federali, focus sul paraciclismo e sul ciclismo giovanile, oltre a un momento emozionante con una bambina non vedente che porterà il suo messaggio di speranza insieme al padre».

Non mancheranno i momenti conviviali, di certo la competizione potrà essere la base su cui poggiare altre iniziative: «Il nostro obiettivo è duplice – conclude Mazzei - da un lato rafforzare la base giovanile, dall’altro dare continuità al lavoro fatto sul paraciclismo, in collaborazione con Inail e la Federazione. Stiamo cercando anche di costruire una presenza comunicativa più stabile per raccontare il ciclismo, creare legame con le persone, ispirare i giovani e restituire visibilità a chi lavora ogni giorno nei team di base».