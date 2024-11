La sesta giornata nella terza serie calabrese porrà l’attenzione sulle squadre che comandano i loro gironi, alla ricerca di un allungo importante in classifica. Tanti saranno i confronti interessanti da spalmare tra oggi e domani in un torneo che sta offrendo diverse chiavi di lettura

L’analisi della Prima Categoria a volte sembra quasi riduttiva per quanto materiale le squadre offrono di giornata in giornata. La girandola degli allenatori prosegue (come nel caso di Luzzese, Spezzano e Bagnarese, seppur per motivi diversi), le squadre stanno lentamente entrando in forma e non si bada più di tanto ai difensivismi in campo. Le partite diventano così arene dove dare il massimo, come nel caso di questo weekend.

Girone A

Giornata ricca di spunti per il raggruppamento più a nord della Calabria. Quattro le gare previste per oggi, partendo dal derby di Bisignano aperto a ogni pronostico, passando poi per un’altra sfida carica di pathos come Fuscaldo-Diamante. Corigliano cercherà continuità contro San Lucido, Luzzese-Mirto chiuderà il quadro degli anticipi. Alla domenica, invece, le attenzioni saranno rivolte ad Acri-Spezzano Albanese: testa coda tra la squadra sempre vincente e gli ospiti ancora a quota zero in classifica. Curiosità per capire se la Themesen, dopo aver subito il primo ko stagionale, avrà la meglio su un volitivo San Marco, a chiudere il sesto turno l’incontro tra Roggiano e Real Trebisacce. Riposerà la Geppino Netti, che nei prossimi giorni… avrà i suoi primi tre punti, seppur a tavolino.

Girone B

È un raggruppamento molto più equilibrato, anche se i valori stanno emergendo seppur con qualche lentezza di troppo. Due saranno gli anticipi, Marca-San Mauro (miglior attacco contro peggior difesa), nonché San Fili-Cutro. La domenica rivedrà in campo il Rocca di Neto capolista: ha riposato nel turno precedente e con qualche energia in più cercherà di conquistare l’intera posta in palio contro la Silana, cercandone un distacco ulteriore in classifica. Turno sicuramente interessante anche guardando alle altre sfide in programma, partendo da Scandale-Real Cosenza, Garibaldina-Brutium, Cirò Marina-Decollatura e Cus Cosenza-San Mango. Riposerà la Stelle Azzurre Silana.

Girone C

Tutte di domenica le gare di questo girone, nel sesto turno resterà a guardare Pizzo, mentre ci sarà grande curiosità nelle zone alte della classifica. Soverato e Pino Donato Taverna saranno in trasferta rispettivamente contro Laureana e Piscopio, dovranno vincere per non perdere terreno. Occhio alla Promosport Lamezia, impegnata col Sant’Onofrio che ancora non ha realizzato gol nel torneo, così come al Real Montepaone, squadra dal buon potenziale impegnata contro il Palermiti, ultima in classifica. La buona difesa del Mileto si sconterà contro la Sersalese, a chiudere Bivongi Pazzano-Prasar nonché l’incontro Real Fabriziese-Rosarnese.

Girone D

Sette partite in campo oggi, un solo posticipo domani, poi altri cinque match da recuperare mercoledì. Una sorta di maratona per l’ultimo girone, partendo dal sesto turno saranno diverse le sfide su cui porre l’attenzione. Il Polistena cercherà conferme sul campo della Bagnarese ancora in fase di assestamento, Catona vorrà tornare alla vittoria contro la Gallinese, ma la sfida sarà apertissima. La Campese proverà a restare attaccata al treno playoff, ma non sarà facile vincere sul campo della Taurianovese, il Gallina punterà ai tre punti contro Rizziconi. Sempre alle 14.30 le gare rimaste nel cartello odierno: Ardore-Siderno 1911, Lazzaro-Bovese e Gebbione-Roccella, mentre domenica ci sarà il posticipo tra Città di Siderno e San Gaetano.