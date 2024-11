Il calcio calabrese ormai lo conosce bene. Brutium, Acri, San Fili e Atletico Maida sono le precedenti esperienze di Santiago Acebal, centrocampista italo-argentino adesso in forza al Mangone. Ed è sulle sue qualità che fa affidamento il Mangone per conseguire la salvezza nel girone A di Promozione. Il rendimento continua a essere elevato e allora tutto ciò merita un premio, per cui Acebal è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda la 19ª giornata del girone A. Spettano a lui i dieci punti del migliore, secondo una graduatoria a scalare dove i punti ottenuti ogni settimana si vanno poi a sommare a quelli precedenti, per andare a formare la classifica generale. Per Acebal finora 18 gare su diciannove, tutte da titolare, con cinque reti all’attivo e tanta sostanza e qualità al servizio del Mangone.

Nella classifica dei più bravi di giornata, Acebal precede Percia Montani della DB Rossoblu Luzzi, il quale inizia a lasciare tracce di sé in chiave realizzativa con la tripletta nello scontro diretto con l’Altomonte. A completare il podio ecco Ferreira, difensore goleador della Rossanese: 5 reti in campionato e tanta sostanza per il calciatore paraguaiano della squadra bizantina. Sicuramente un acquisto azzeccato. E lo sta confermando con prestazioni sempre all’altezza.

A seguire troviamo Giuseppe Leta, metronomo della DB Rossoblu Luzzi e l’esperto difensore Antonio Carrozza della Rossanese, una presenza ormai abituale nella Top Ten dei migliori. Quindi ci sono Dolce del Mesoraca, Sbrissa del Trebisacce, Alessandro Prete della Soccer Montalto, Lamberti della Juvenilia Roseto e Agustin Leonori del Trebisacce. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).