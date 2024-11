Dieci punti e primo posto nella nostra classifica per il giocatore amaranto che, in venti minuti, fa doppietta e ribalta il Val Gallico. Ecco i migliori tre della nona giornata

Un campionato di Promozione B che è un continuo thriller da vivere fino all'ultima scena. Anche nella nona giornata è successo di tutto, con la Virtus Rosarno che si riprende la vetta, dopo che il Gioiosa Ionica l'aveva assaporata per tutto il primo tempo. E poi la fragorosa debacle casalinga della Deliese che cede addirittura per 0-3 alla Pro Pellaro e, ancora, la Bovalinese che continua a volare sulle ali dell'entusiasmo battendo il blasonato Val Gallico e salendo al terzo posto in classifica. Ci sarebbe da raccontare tanto di questo turno che, come ogni domenica, presenta un'alta competitività anche a livello di protagonisti.

Non è mai facile dunque stilare il podio settimanale, a cura della redazione sportiva di LaC News24 che scegliere i migliori tre della giornata, poiché per necessità si deve sempre lasciare fuori qualcuno.

Anche questa volta, comunque, la top 3 c'è seguendo il solito criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto; 4 punti per il terzo posto.

Il podio della nona giornata

Non è tanto la conferma della Virtus Rosarno in vetta alla classifica o il Gioiosa Ionica come (inaspettata) antagonista degli amaranto, ma la bella sorpresa di giornata arriva da Bovalino e porta il nome di Bovalinese. Il club di mister Frascà, unica squadra del campionato a essere andata sempre a segno in queste prime nove gare, fa la voce grossa anche contro il Val Gallico ribaltando completamente il match nei minuti finali di recupero. Alla mezz'ora del secondo tempo, sul risultato di 2-3 per la formazione gallicese, Manglaviti lascia il posto ad Alessandro Coffa che, tra il 46' st e il 51' st, ribalta tutto e manda in estasi i suoi. Una prestazione da dieci punti e da primo posto nel podio.

I sette punti se li prende invece Conrado Buzzi, tra i protagonisti nella vittoria in rimonta del San Nicola-Chiaravalle contro il Bianco, siglando anche la rete del momentaneo 2-2, rimontando così il doppio svantaggio.

Completa il podio invece Carmelo Corrao, il capitano della Virtus Rosarno che anche ieri ha confermato il suo ottimo stati di forma, a prescindere dal gol dello 0-2 che ha chiuso le contese sul campo dell'ostico Capo Vaticano.