La ventesima giornata del campionato calabrese di Promozione - girone B, si è aperta nel pomeriggio di sabato 3 febbraio con due anticipi: Sporting Catanzaro Lido-Melito e Saint Michel-Caraffa. La prima delle due sfide ha visto il Melito, in cerca di punti preziosi per uscire dalla zona playout, imporsi in casa del Catanzaro Lido (fanalino di coda del campionato) per 1-0 grazie al rigore trasformato dall’attaccante spagnolo Buades Arrola. Il secondo anticipo, invece, ha fatto registrare la seconda sconfitta consecutiva per il Saint Michel; a festeggiare in casa della formazione gioiese è il Caraffa, che vincendo per 3-1 riesce a portarsi fuori dalla zona playout.

Ieri il resto delle partite che hanno completato il ventesimo turno. Occhi puntati sulle prime due della classe: Capo Vaticano e Ardore. La formazione vibonese, chiamata a difendere il primo posto in classifica, ha ospitato un Roccella penultimo nel girone ma reduce da due vittorie consecutive. A trionfare sono stati però i padroni di casa con le reti di Tripodi e Surace che firmano il 2-1 in favore dei neroverdi. L’Ardore risponde con un netto 4-0 sul campo del Bivongi Pazzano che porta a quota 42 le marcature complessive degli amaranto in questo campionato (secondo miglior attacco dopo Capo Vaticano con 45) e manda un forte segnale all’attuale capolista.

Tre punti importanti per Deliese e Gallico Catona: entrambe reduci da un pareggio nel turno precedente superano in questa giornata, rispettivamente, Atletico Maida e Bianco. Manca invece il bottino pieno al San Nicola da Crissa, che pareggia contro la Pro Pellaro e rimanda ancora un successo che manca dal 17 dicembre 2023, quando si imponeva per 2-0 sul campo del Bivongi Pazzano. Lo scontro in zona playout tra Melicucco e Virtus Rosarno lo vince Rosarno per 2-1 completando il sorpasso proprio sul Melicucco e portandosi fuori dalla zona calda della classifica.

I risultati

Saint Michel - Caraffa 1-3

Sporting Cz Lido - Melito 0-1

San Nicola da Crissa - Pro Pellaro 1-1

Bianco - GallicoCatona 1-3

Bivongi Pazzano - Ardore 0-4

Capo Vaticano - Roccella 2-1

Deliese - Maida 2-1

Melicucco - Virtus Rosarno 1-2

La classifica

Capo Vaticano 47

Ardore 46

Maida 37

Saint Michel 36

Deliese 34

GallicoCatona 30

San Nicola da Crissa 29

Bianco 27

Caraffa 24

Pro Pellaro 24

Virtus Rosarno 24

Melito 23

Melicucco 22

Bivongi Pazzano 17

Roccella 13

Sporting Cz Lido 12