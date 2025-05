Alla fine è un'estasi di felicità per quanto fatto. La Virtus Rosarno approda finalmente in Eccellenza dopo un'attesa lunga venti anni. Il verdetto è arrivato nell'ultima giornata del campionato di Promozione B e, peraltro, sullo storico campo del Granillo. Alla squadra di mister Panarello bastava un punto contro il Val Gallico che far scatenare la festa e così è stato.

La partita

Partita maschia tra due squadre che avevano ancora molto in gioco nonostante l'ultima giornata di campionato. La Virtus Rosarno per cercare un'Eccellenza che manca da venti anni, mentre il Val Gallico per difendere un terzo posto che significherebbe play off casalingo. Alla fine lo 0-0 fa esplodere la gioia incontenibile della compagine amaranto e dei suoi tifosi a supporto. Eppure la squadra di mister Panarello era andata vicinissima alla vittoria al decimo del secondo tempo, quando è stato annullato un gol a Ten Lopez per fuorigioco. Alla fine però tutto è andato per il meglio, e il finale è davvero dolce.

Le formazioni iniziali

VAL GALLICO: Surace; Iacono, Scaramuzzino, Bongani, Robaina; Meduri, Paulino, Gatto; Alderete, Shota, Carvajal. A disp.: Zampaglione, La Cava, Chindemi, Artuso, Lazzarini, Bonadio, Zagari, Utano. All. Corapi

VIRTUS ROSARNO: Stillitano; Faure, Michelli, Misale, Morgante; Guerrisi, Raso, Scarcella; Alvarez, Lugli, Ten Lopez. A disp.: Gslletta, Esperon, Condello, Giofrè, Napoli, Rugnetta, Sibio, Stramandinoli, Corrao. All. Panarello

ARBITRO: Alessandro Russo di Cosenza (assistenti Giuseppe Donato e Matheus Robinson entrambi di Cosenza)

MARCATORI: –

NOTE: 10’ st gol annullato a Ten Lopez (VR)