Giornata di bomber, la penultima del girone B di Promozione. Nelle prime cinque posizioni troviamo infatti i centravanti che hanno fatto la differenza in occasione di un turno che ha riservato qualche sorpresa. È invece una piacevole conferma la Virtus Rosarno targata Rolando Megna, in grado di vincere largamente a Roccella, condannando la squadra jonica alla retrocessione anticipata. Fra i pianigiani ancora a segno il centravanti Carmelo Corrao, al comando della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda la 29esima giornata. L’attaccante della Virtus Rosarno ribadisce il proprio momento di forma e chiude in crescendo un’annata nella quale alla sua squadra potrebbe mancare appena un punto per partecipare ai play off. A Corrao, che aveva iniziato la stagione alla Deliese, manca una rete per toccare la doppia cifra.

Alle sue spalle nella classifica dei migliori, ecco Giglio dello Sporting Catanzaro Lido. Nel giorno in cui sfonda il muro delle trecento marcature personali, con la sua doppietta sale a quota 13 centri stagionali ma, soprattutto, tiene la sua squadra in quota play out. Adesso bisognerà fare un ultimo sforzo. Ha segnato di meno rispetto alle annate precedenti dove aveva viaggiato a livelli straordinari, ma anche quest’anno ha toccato la doppia cifra. In terza posizione ecco Yoni Angulo, punta colombiana di una Deliese che non fa sconti, vince ancora e si isola in sesta posizione. Per Angulo 11 presenze e 9 reti con gli aspromontani. Con lui dall’inizio e a pieno regime, gli scenari sarebbero stati più interessanti per la formazione di Nello Gambi.

Il quarto bomber di giornata a finire nella Top Ten è Angelo Fiorino. Anche lui gioca nella Virtus Rosarno e per lui la doppia cifra era già realtà. Undici reti per l’attaccante reggino, piacevole realtà del torneo. Ritorna quindi nella Top Ten Diego Surace, il centravanti rivelazione del girone B di Promozione: con la maglia del Capo Vaticano firma un gol decisivo nel derby e agguanta al comando della classifica marcatori Bruzzaniti e Barolo. Il trono dei bomber si risolverà all’ultima giornata. Intanto Surace è all’ennesima presenza nella Top Ten di Zona D dove ritroviamo Salvatore Piccolo. Non ha tanto lavoro da compiere nel derby, ma la graduatoria premia il rendimento e quello dell’estremo difensore dei vibonesi è stato sicuramente elevato.

Nella classifica dei più bravi largo al tandem formato da Scalese e De Minicis: entrambi protagonisti con la maglia dell’Atletico Maida e adesso la squadra di Stranges è davvero a un passo dal partecipare ai play off. Infine ritorna nella Top Ten Antonelli della Deliese, come abbiamo visto squadra che sta chiudendo in crescendo, e poi un premio alla costanza di Gianni Libri, esperto centrocampista dell’Ardore. Nuovo torneo vinto e altra stagione nella quale ha fatto valere classe ed esperienza.