Al Barbera mancherà sicuramente Fabbian, fermato per un turno dal Giudice sportivo. E anche Hernani non sta bene: il punto

La Reggina torna a proiettarsi sul calcio giocato. Archiviato il calciomercato con gli arrivi di Terranova, Strelec e Bondo (qui il riepilogo delle operazioni amaranto), Inzaghi dovrà tornare a pensare solo al campo. Domenica c'è la trasferta di Palermo, da affrontare però con delle difficoltà di organico. Al Barbera, infatti, mancherà sicuramente Fabbian, fermato per un turno dal Giudice sportivo.

Hernani in dubbio

Il problema è che anche Hernani non sta benissimo. L'anno nuovo non è iniziato al meglio per il brasiliano: alcuni fastidi muscolari lo stanno tormentando da qualche giorno e potrebbero addirittura fargli saltare la trasferta in Sicilia. A quel punto Inzaghi si ritroverebbe con le due mezzali titolari fuori dai giochi, su quello che è uno dei campi più complicati del campionato, visto anche l'ottimo momento della squadra di Eugenio Corini.

Chance per Bondo?

Se Hernani non dovesse farcela, le opzioni a disposizione di Inzaghi sono due. Posto che Crisetig farà il play e Majer tornerà al suo fianco da mezz'ala, dovrebbe esserci uno fra Liotti e Bondo a completare la mediana. Il ragazzo arrivato dal Monza ha delle ottime referenze e pare che non sia dispiaciuto nemmeno l'approccio avuto al Sant'Agata. Non è escluso, dunque, che potrebbe essere lui la grande sorpresa contro il Palermo.

Arbitra Minelli

La gara tra Palermo e Reggina, valida per il ventitreesimo turno del campionato di Serie BKT e in programma domenica 5 febbraio alle ore 16:15, sarà diretta dal Sig. Daniele Minelli della sezione di Varese. Gli assistenti designati sono Marco Scatragli di Arezzo e Marco Trinchieri di Milano. Il quarto ufficiale è Kevin Bonacina di Bergamo. VAR e AVAR sono assegnati rispettivamente a Daniele Doveri di Roma 1 e Giovanni Baccini di Conegliano.