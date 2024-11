La Reggina si prepara ad ospitare il Cagliari. Al Granillo sabato pomeriggio torna a disputarsi una grande classica del calcio meridionale, nonostante le quattordici stagioni di assenza. I sardi, infatti, torneranno in riva allo Stretto dopo quasi tre lustri dall'ultima volta, all'epoca della Serie A. Una categoria nella quale entrambe vorrebbero essere protagoniste nella prossima stagione.

Percorsi

Gli scenari con cui arrivano le due formazioni a quest'appuntamento sono comunque molto diversi. La Reggina ci arriva con un cammino deficitario nel 2023, con sei punti in nove partite. Di contro, invece, ci sarà un Cagliari rilanciato dalla cura Ranieri, tornato in Sardegna dopo tre decadi con l'obiettivo di far volare Lapadula e compagni verso la promozione. Vista l'attuale classifica, appare difficile che entrambe riescano a coronare il proprio sogno di ritorno in A: sembra, anzi, che quello del Granillo possa essere un test per entrambe, per capire la legittimità delle proprie ambizioni.

Buono, nel frattempo, il primissimo riscontro in termini di biglietti venduti. La Reggina ha studiato una promozione per riempire il Granillo (Curve a 3 euro, Gradinata a 5 e Tribuna fra i 10 e i 20) e subito c'è stata una buona risposta, con un migliaio di biglietti già venduti. Dopo diverse gare, potrebbero tornare a esserci almeno 10mila spettatori al Granillo, fattore di sicuro traino anche per Mènez e compagni.

Quasi al completo

Quella contro gli isolani, peraltro, sarà una sfida a cui gli amaranto si presenteranno quasi al completo, a livello di organico. Già da qualche settimana, infatti, uno dei lungodegenti è rientrato a pieno ritmo, ovvero Andrej Galabinov. Sabato dovrebbe toccare, invece, a Federico Ricci tornare fra i convocati dopo l'infortunio muscolare subito quasi un mese fa.

Saranno, al netto di forfait durante la settimana, soltanto due gli assenti. Uno è Thiago Cionek: il polacco era squalificato contro il Perugia e, non avendo scontato lo stop in Umbria, sarà costretto a saltare il Cagliari. L'altro è Joel Obi, che potrebbe rientrare dopo la sosta.

Inzaghi dovrebbe proporre, dunque, l'undici tipo: Colombi in porta, solita linea difensiva a quattro con Pierozzi e Di Chiara sugli esterni e Gagliolo e Camporese coppia centrale. In mezzo toccherà a Majer, Hernani e Fabbian, mentre davanti certo del posto Ménez, con Rivas e Strelec favoriti per completare il tridente.

Foto di Valentina Giannettoni