Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, è stato uno dei tanti ospiti della trasmissione Tuttigol di LaC Tv (Canale 19 DTT), condotta Piero Bria e Patrizia De Napoli, format d’approfondimento sul calcio professionistico calabrese, con ampio spazio dedicato alle vicende amaranto. Taibi, in avvio di collegamento, è tornato sul celebre gol che segnò quando vestiva la maglia amaranto, contro l’Udinese, raccontandone le emozioni: «Era un periodo difficile, la squadra era particolarmente apatica. Guardai lo stadio intero esultare, fu un bellissimo momento».

Dal passato al presente. Nei giorni scorsi sul il Reggino vi avevamo parlato della possibilità che cinque giocatori amaranto prolungassero il proprio contratto: da Bellomo a Crisetig, passando per Loiacono, Montalto e Liotti. Taibi ha confermato: «In molti casi siamo a buon punto, ci sono quattro rinnovi che dobbiamo solo ufficializzare, altre due trattative sono solo da limare. Anche con Dimitris (Stavropoulos, ndr) stiamo trattando».

Il rinnovo di contratto fino al 2024 di qualche settimana fa ha confermato la sua centralità nel progetto Reggina, nonostante i passato alcune voci lo volessero in rottura col Presidente Luca Gallo: «È normale che quando i risultati non vengono possano esserci delle richieste di spiegazione da parte di un presidente. Ci sono stati confronti, a volte lunghi un giorno, a volte quindi, ma mai rotture».

Uno dei craque di questa Serie B è Lorenzo Lucca, profilo che Taibi l’anno scorso monitorò più volte a Palermo. «Quando chiesi informazioni, mi dissero che valeva due milioni di euro. Noi non investiamo sui cartellini per politica societaria. Il prossimo Lucca che ho visto? Non vi dico il nome, ma vi dò un indizio: gioca nel veronese. Le voci su Lonardi della Virtus Verona e Tordini del Lecco? Vedo tante partite di Lega Pro, ma non è che sia interessato a tutti i giocatori che vedo».

Chiosa finale su Mangiarano, ex dg della Reggina: «Ha detto che grazie a lui io mi sono riavvicinato a Gallo? Ho un buonissimo rapporto con lui, credo che si sia espresso male o abbia capito male. Chiaramente ho legato con lui, ma trovo curioso che in molti si prendano questa tipologia di merito dopo esser peraltro andati via mentre io sia ancora qui».

