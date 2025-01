In svantaggio dopo appena tre minuti, gli amaranto reagiscono da grande squadra e regolano con cinismo i siciliani. Scatenato il “nove”, che sigla il goal del pareggio e il provvisorio 3-1. Nel frattempo il Sambiase vince a Siracusa e riapre il campionato anche per gli uomini di Trocini

Vince e convince la Reggina nella prima dell’anno: gli amaranto guidati da Trocini battono in rimonta l’Igea Virtus, reagendo alla grande al goal iniziale di Trombino. Barranco (doppietta), Barillà e Renelus fissano il risultato sul 4-1 finale. La strepitosa vittoria del Sambiase a Siracusa permette alla società dello Stretto di riavvicinarsi sensibilmente alla vetta, ora distante quattro punti (e con una partita da recuperare).

La cronaca del match

Reggina in campo con il solito 4-3-3: tra i pali confermato Lagonigro, coppia centrale di difesa formata da Girasole e Adejo, ai lati Giuliodori a destra e la sorpresa Ndoye sulla sinistra. In mezzo al campo c’è Laaribi nelle vesti di regista, Barillà e Porcino confermati mezze ali. I goal, infine, dipenderanno molto dal tridente Grillo-Barranco-Ragusa. 3-5-2, invece, per l’Igea Virtus targata Panarelli, subentrato il 30 dicembre a Di Gaetano.

Non parte nel migliore dei modi il 2025 amaranto: Igea Virtus subito avanti grazie all’eurogoal di Alfredo Trombino, che dai 25 metri scaglia un tiro imparabile per Lagonigro. La squadra di Trocini non ci sta: al 10’ serve un grande Belmonte per neutralizzare il tentativo a botta sicura di Barillà.

Il goal del pareggio arriva alla mezz’ora ed è confezionato dal duo Ragusa-Barranco: l’11 ara la fascia destra di gran carriera e crossa in mezzo per l’argentino, che questa volta non lascia scampo all’estremo difensore giallorosso. Il primo tempo termina senza ulteriori sussulti.

Discorso diverso a inizio ripresa: dopo appena due minuti Grillo pennella una traiettoria perfetta per l’inserimento puntuale di capitan Barillà, che completa la rimonta amaranto. Meno di dieci minuti e gli amaranto mettono in cassaforte il risultato: protagonista ancora una volta Ragusa che – al termine di un’azione insistita – mette dentro per Barranco, che a porta vuota non può sbagliare. 3-1, doppietta e Igea Virtus freddata.

Il sigillo finale lo mette Bertony Renelus con un assolo strepitoso: prende palla, slalomeggia con nonchalance tra le maglie giallorosse e batte Belmonte con il piattone. Fanno festa gli amaranto, che iniziano bene il 2025: 4-1 all’Igea Virtus.

IL TABELLINO

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori (74’ Vesprini), Girasole, Adejo, Ndoye; Barillà (63’ Urso), Laaribi, Porcino (70’ Forciniti); Ragusa, Barranco (85’ Curiale), Grillo (66’ Renelus). A disposizione: Martinez, Urso, Vesprini, Provazza, Forciniti, Curiale, Ingegneri, Renelus, Perri. All. Trocini

NUOVA IGEA VIRTUS (3-5-2): Belmonte; Ferrigno, Maltese, Ferrante (66’ Maggio); Biondo, Siino (52’ Della Guardia), Pipitone, Balsano (66’ Currò), Calafiore; Tandara (82’ Mazza), Trombino (43’ Imoh). A disposizione: Cannizzaro, Di Cristina, Imoh, Currò, Caruso, Panebianco, Maggio, Della Guardia, Mazza. All. Panarelli

Arbitro: Manuel Marchetti di L’Aquila. Assistenti: Luca Rizzo di Pinerolo, William Alberto Greco di Nichelino

Marcatori: 3’ Trombino (NIV), 30’ Barranco (REG), 47’ Barillà (REG), 55’ Barranco (REG)

Ammoniti: 28’ Maltese (NIV), 38’ Laaribi (REG), 56’ Porcino (REG), Recupero: 3’ pt, 5’ st