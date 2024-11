Dovrebbero rientrare alla base Karim Laribi e Federico Ricci: Cittadella e Ascoli non hanno esercitato la loro opzione per il riscatto del prestito

Oggi, 30 giugno 2022, si chiude ufficialmente la stagione 2021-22. La data che fa da spartiacque fra due stagioni sportive è finalmente arrivata, con annessa scadenza dei contratti fra club e tesserati. In casa Reggina ci sono quattro giocatori in bilico, più Roberto Stellone. Ai saluti Stavropoulos, che tornerà in Grecia, e Tommaso Aglietti; da capire cosa sarà del futuro di Lakicevic, il cui prolungamento appare difficile, e Denis: l’argentino farebbe carte false per firmare, Taibi lo vorrebbe ancora a Reggio Calabria ma andrà capito cosa decideranno i nuovi componenti del board.

Su Stellone c’è un discorso aperto: si sta lavorando per il suo prolungamento, Taibi vorrebbe la conferma dell’allenatore arrivato lo scorso febbraio: anche per lui, tuttavia, è valido il discorso per il quale sarà la nuova proprietà a emettere l’ultima parola.

Prestiti

Turati, Adjapong, Tumminello, Amione, Cortinovis, Folorunsho e Lombardi: sono sette i calciatori per i quali i prestiti concessi alla Reggina scadranno oggi. Turati andrà a Frosinone, Folorunsho potrebbe essere dirottato a Bari, per Cortinovis diverse sono le sirene dalla Serie A. Fra coloro che potrebbero rivedersi a Reggio l’unica possibilità concreta è legata a Bruno Amione, ma andrà capito il percorso che farà il difensore argentino, che parità in ritiro con l’Hellas Verona. Adjapong, Tumminello e Lombardi, salvo sorprese, giocheranno altrove l’anno prossimo.

Rientro alla base

Dovrebbero rientrare alla base Karim Laribi e Federico Ricci: Cittadella e Ascoli, a cui la Reggina aveva girato i calciatori in prestito, non hanno esercitato la loro opzione per il riscatto. Di contro, invece, il club amaranto ha già da tempo acquisito Federico Giraudo e, con ogni probabilità seppur non sia stato comunicato, Yassine Ejjaki.