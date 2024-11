La finestra di pausa per le Nazionali sta facendo da spartiacque a un periodo fittissimo per gli amaranto, sia sul fronte sportivo che societario

La Reggina si è trincerata al Centro Sportivo Sant’Agata. Si stanno raccogliendo le energie, si stanno resettando i sistemi, prima di quello che sarà un rush finale delicatissimo, fra campo e tribunali, per il futuro.

Fattore calcistico

Gli amaranto ripartiranno da Marassi. Quella col Genoa sarà la prima delle sei sfide che Ménez e compagni giocheranno in 31 giorni: oltre ai rossoblu, infatti, ci saranno le sfide contro Perugia, Venezia, Benevento, Brescia e Frosinone. Sei gare delicatissime per capire se la crisi tecnica possa essere superata o, quantomeno, arginata. Lo 0-4 con il Cagliari è stato il modo peggiore per andare alla sosta e la trasferta genovese il più complicato per ripartire. Ma Inzaghi e i suoi ragazzi devono trovare un paracadute che arresti questa caduta in classifica. Anche perchè, in tal senso, fuori dal campo si giocheranno altre due partite importantissime.

Fattore giudiziario

Una, la più importante in assoluto, riguarda l’omologa del Tribunale sul concordato presentato dalla Reggina a dicembre. C’è bisogno che arrivi la ratifica finale sul provvedimento che, di fatto, permetterà di gestire l’importante mole debitoria del club, quei famosi 20 milioni di euro maturati durante l’era Gallo. A quel punto, poi, ci si dovrà anche difendere dal deferimento del Tribunale della Figc (che dovrebbe essere duplice) per i mancati versamenti Irpef e Inps di febbraio e marzo. Quello legato agli amaranto è un caso che farà scuola, la speranza della Reggina è che sia una scuola positiva.

Apnea

Fra campo e mercato, dunque, non ci sarà quasi un attimo di pausa e quello che inizierà da Marassi rischia di essere uno dei periodi più importanti dell’ultimo lustro del calcio a Reggio Calabria. Con la speranza che l’epilogo possa essere dolce per una tifoseria che, ultimamente, ha ingoiato troppi bocconi amari, a fronte di una passione sempre sconfinante: a Marassi è quasi sold-out il settore ospiti, con circa 2mila reggini che sosterranno la formazione di Inzaghi alla ripresa del campionato.