Archiviata la sosta per le Nazionali, la Reggina è pronta a tornare in campo. Sabato gli amaranto saranno di scena al Braglia contro il Modena di Attilio Tesser. L’obiettivo sarà difendere il primato conquistato prima dello stop per le nazionali e la squadra di Inzaghi, per farlo, potrà contare anche sul proprio tifo.

Saranno, infatti, oltre 1800 i tifosi reggini che si recheranno in Emilia per spingere Crisetig e compagni. Un settore intero non è bastato a contenerli, il Modena ha scelto di aprire un’altra porzione della curva nord del Braglia. E non è detto che non si tagli il nastro delle 2mila presenze.

Squadra al lavoro

Dopo la ripresa di giovedì, la squadra di Inzaghi nella giornata odierna ha sostenuto la seconda seduta di allenamento della settimana. Da ieri è scattata la preparazione intensiva della gara di Modena, nell’attesa che tornino a pieno regime Fabbian e sopratutto Rivas, impegnati con le Nazionali.

Proprio le fatiche sostenute da quest’ultimo con l’Honduras potrebbero comportare una sua iniziale panchina al Braglia: scalpitano Ricci e Cicerelli; potrebbe essere l’unica variazione rispetto all’ultimo undici di partenza visto contro il Cittadella.