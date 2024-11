Il turno di riposo favorevole alla Reggina che mantiene le distanze dalle dirette concorrenti ai play off. Il destino ore, è solo in mano agli amaranto di Ciccio Cozza.

Si sa che la fortuna, soprattutto nello sport, aiuta gli audaci. Qualità che certo non manca a Ciccio Cozza, allenatore di una Reggina passata in un pomeriggio di riposo, dal rischio di perdere tutto, alla possibilità concreta di poterci ancora sperare. Tutto questo grazie alle disgrazie altrui.

“Mors tua vita mea” recita l’antica locuzione latina. Motto perfetto per una squadra che non giocando recupera di fatto più convinzioni di quando scende in campo. Almeno stando all’ultimo mese.

La Vibonese resta distante solo due lunghezze, l’Aversa Normanna è ancora dietro di quattro, seppur i normanni debbano ancora recuperare la sfida con la Frattese. Agli amaranto si avvicina solo il Due torri, ora a -1. Squadra contro la quale verosimilmente si giocheranno tutto all’ultima giornata nello scontro diretto di Piraino.