Una vittoria più che sofferta per la Reggina di Mimmo Toscano che batte una coriacea Viterbese con un gol ottenuto a cinque minuti dalla fine del tempo regolamentare, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Denis.

Partita complicata per gli amaranto. Calabro mette in campo una squadra molto ordinata, in grado di imbrigliare il gioco di De Rose e compagni. A dirla tutta, il gioco della Reggina produce anche delle buone opportunità, anche se il primo tempo termina sul punteggio di zero a zero.

Nella ripresa Toscano ridisegna lo schieramento e mette dentro prima Denis e Sounas, poi Rivas e Paolucci. Gli amaranto soffrono tantissimo per la capacità della Viterbese di chiudere ogni spazio. Il pareggio sembra il risultato più corretto, considerato che gli ospiti riescono a neutralizzare ogni occasione.

Poi, però, sul finire del tempo regolamentare, Paolucci viene imbeccato benissimo in area di rigore. Il portiere della Viterbese frana addosso all'esterno e per l'arbitro è caldo di rigore. S'incarica della battuta Denis che trasforma con un tiro potentissimo sul lato destro della porta.

Uno a zero e ultimi minuti di assedio alla porta amaranto. Deve intervenire un paio di volte Guarna per risolvere la situazione. Dopo sei minuti di recupero, arriva il fischio finale e la Reggina può festeggiare la decima vittoria consecutiva, forse la più sofferta in assoluto, che le consente di conservare i nove punti di vantaggio sul Monopoli, in attesa della sfida fra Bari e Potenza.