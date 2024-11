LaC scende in campo. Lo fa al fianco del “Vibo Calcio a 5”. La squadra locale militante nel campionato di Serie C1. Il gruppo del presidente De Siena, ripartito a corrente alternata, si è ripreso nelle ultime settimane inanellando un paio di risultati positivi importanti. Ottima la vittoria di sabato scorso contro il Cirò al termine di una vera e propria battaglia: «Abbiamo pagato lo scotto del salto di categoria- spiega – ma adesso , grazie anche al lavoro certosino del direttore sportivo Di Sì e del tecnico Lo Bianco, abbiamo messo in cascina punti importanti. Ironia della sorte – sottolinea – proprio quando sulle nostre maglie è apparso il logo “LaC” ». E già perché da quest’anno il futsal made in vibo può contare su uno sponsor d’eccezione. Il network LaC-Publiemme sempre più accanto alle realtà che, attraverso il proprio impegno, provano a dare un segnale di riscatto al territorio. A suggellare la sinergia, una delegazione della squadra, guidata dallo stesso presidente De Siena e composta dal direttore sportivo Giovanni Di Sì, dal tecnico Mimmo Lo Bianco e dal capitano Paternò ha voluto omaggiare la redazione di una maglia speciale.