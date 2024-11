La coppia italiana perde il match per il titolo in due set (7-5 6-3). Due finali su due perse in stagione negli Slam

Svanisce in finale il sogno di vincere il Roland Garros per il doppio italiano composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Nell'ultimo atto a Parigi, la coppia azzurra ha ceduto in due set al duo formato dal salvadoregno Marcelo González e dal croato Mate Pavic (7-5 6-3). La coppia azzurra perde la seconda finale stagionale in uno Slam: ad inizio anno i due tennisti italiani sono stati sconfitti in due set da Bopanna-Ebden (7-6, 7-5) agli Australian Open.

Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca a Bolelli e Vavassori, autori di una stagione straordinaria che li vede in ottima posizione nella race, con la qualificazione alle Atp Finals di Torino sempre più vicina ... e la possibilità di far bene alle ormai prossime Olimpiadi di Parigi!