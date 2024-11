«Abbiamo deciso di organizzare qualcosa per ricordare Palmiro Manco a pochi mesi dalla sua prematura scomparsa e avevamo tante idee che avrebbero reso omaggio alla sua figura di persona impegnata politicamente e socialmente». Sono le parole dell'avvocato Giacomo Perrotta, attuale presidente di "Scalea Europa", il movimento fondato da Palmiro Manco, consigliere comunale di Scalea e politico di lungo corso morto a soli 51 anni nel gennaio scorso per le complicanze di un trapianto di cuore. La partita di calcio si terrà stasera alle 21 allo stadio Longobucco della città di Torre Talao. L'ingresso è libero e gratuito per tutti.

«Abbiamo pensato ad una festa piuttosto che ad un convegno che, senza di lui, sarebbe stato un momento troppo triste - ha detto ancora Perrotta -. Ecco perché abbiamo scelto qualcosa di semplice ma allo stesso tempo ricca di significato come una partita di calcio, sport che Palmiro seguiva con passione, e che in qualche modo è portatore di quei valori che lui stesso ha incarnato con convinzione».

L'importanza di donare il sangue

Donare il sangue è fondamentale ed è per questo che stasera una rappresentanza di Scalea Europa sfiderà la Fidas di Scalea, un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento. «Palmiro avrebbe voluto tanto aiutare con la donazione di sangue ma per le sue condizioni di salute non poteva farlo - è scritto ancora nel comunicato -. Legare questo evento al concetto di donazione ci rende orgogliosi di aver avuto Palmiro come guida e il fatto che molti hanno chiesto di poter contribuire economicamente alla realizzazione della manifestazione ci ha dato l'ennesima dimostrazione che quando nella vita dimostri con i fatti di essere una persona disposta a donare, quello slancio ritorna moltiplicato».

Chi era Palmiro Manco

L'ultima carica istituzionale di Palmiro Manco risale al 5 maggio 2016, quando era stato eletto ancora una volta consigliere comunale al Comune di Scalea. Candidatosi con la lista di Alessandro Bergamo, Scalea 3.0, aveva guadagnato 220 preferenze, risultando il più votato della sua compagine.

In passato aveva ricoperto anche il ruolo di assessore comunale e consigliere provinciale e per un periodo era stato segretario dei Verdi. Aveva partecipato anche alle elezioni provinciali di due anni e mezzo fa, ma non era stato eletto.

Negli ultimi tempi, aveva dato un grande contributo per la battaglia inerente alla riapertura dell'ospedale di Praia di Praia. Nonostante i problemi di salute lo affliggessero da tempo, non si era mai arreso e non aveva mai abbandonato la sua grande passione per la politica. Palmiro era sposato e aveva due figli.