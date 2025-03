Federica Brignone nel SuperG di “casa” a La Thuile rischia di uscire, prende una botta alla mano sbattendo con un paletto, ma chiude al terzo posto. Una posizione davanti a Lara Gut-Behrami che la insegue nella corsa alla Coppa del Mondo.

Sulla pista Berthod, per il primo dei due ultimi appuntamenti stagionali in Europa, l’atleta di casa rischia per ottenere la vittoria ma deve accontentarsi del terzo posto. A La Thuile vince tedesca Emma Aicher che chiude in 57"89 con una discesa perfetta, seconda l’italiana Sofia Goggia a sei centesimi e terza la Federica Brignone a 39 centesimi. Ai piedi del podio la svizzera Lara Gut-Behrami a 47 centesimi.

Ora l’attesa è per domani con un altro SuperG sulla pista Berthod prima delle finali di Beaver Creek negli Stati Uniti, dove sono previste quattro gare con in palio 400 punti.