La nuova Serie A è pronta a decollare. Un pò più anglossasone nell’aspetto ma sempre colorata di verde bianco e rosso. Quel tricolore che da 7 stagioni è sul petto della Juventus. La squadra che tutti vorranno buttare già dal trono. Si parte il 19 agosto. si conclude il 26 magio. Nel mezzo tre turni infrasettimanali ed il “Boxing Day” del 26 dicembre.

Tutte le date della Serie A 2018-2019

Prima giornata Serie A 2018-19: 19 agosto

Ultima giornata Serie A 2018-19: 26 maggio

Turni festivi: si giocherà il 22, 26, 29 dicembre 2018. Il campionato riprenderà il 20 gennaio 2019

Turni infrasettimanali: tre i turni infrasettimanali, si giocherà mercoledì 26 settembre 2018, mercoledì 26 dicembre (come in Inghilterra, dove è tradizione giocare in quello che è noto com "Boxing Day") e mercoledì 3 aprile 2019.

Soste Nazionale: il campionato si fermerà il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo.

Calciomercato: Finalmente il calciomercato finirà prima dell'inizio del campionato: i piccoli e grandi colpi di mercato dovranno essere portati a termine entro il 18 agosto e non più entro mil 31 agosto.

Supercoppa italiana: si giocherà nel gennaio 2019 in Arabia Saudita tra Juve e Milan.

Anticipi/posticipi Serie A 2018-2019: Gli anticipi riguarderanno molto spesso le squadre impegnate in Champions League, ovvero Juventus, Napoli, Roma ed Inter, con la possibile eventualità di anticipo al venerdì per le squadre impegnate il martedì. La Lega valuterà tenendo conto delle esigenze delle squadre e delle esigenze televisive.