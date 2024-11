Decisivo il centro di Budimir alla mezz’ora. Nel finale gol annullato (giustamente) agli scaligeri

Primo sorriso da tre punti per Walter Zenga. L’esordio dell’Uomo Ragno allo Scida è uno di quelli da ricordare. E non tanto per quello visto in campo, partita non bellissima, ma per quanto il successo contro il Chievo vale in classifica. Tre punti che permettono ai rossoblu di “togliersi da dosso” il Verona, staccare il Genoa, avvicinare il Cagliari e tenere il passo del Sassuolo. Decisivo il centro di Ante Budimir al 33’ del primo tempo. Nel finale gol annullato giustamente agli scaligeri. Vince il Crotone e nella città di Pitagora, Davide Nicola è già un ricordo.