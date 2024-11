Vittoria fondamentale del Crotone in chiave salvezza. I rossoblù travolgono la Sampdoria e conquistano tre punti d'oro

Dopo cinque partite senza vittorie, un Crotone rinato batte la Sampdoria e si porta a quota 24 punti. Una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Un successo maturato al termine di un'ottima prestazione. Un primo tempo dominato e chiuso in vantaggio 3-0, grazie alla doppietta di Trotta e il rigore ribadito in rete da Stoian.



La Sampdoria al di sotto delle proprie possibilità dà qualche segnale di vita solo nella parte centrale della ripresa. Zapata al 71' spiazza Cordaz e prova a riaprire la gara.



La partita la chiude però definitivamente una clamorosa autorete di Viviano che sigla il 4-1 a favore del Crotone. Simy entra in area e calcia col destro ad incrociare, il pallone torna in campo. Silvestre, nel tentativo di liberare, colpisce in pieno il portiere facendo carambolare la sfera in rete. Continua la corsa del Crotone verso la salvezza.