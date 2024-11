I neroazzurri vincono 2-0 e volano per il momento in testa alla classifica. Gol di Skriniar e Perisic

L'Inter vince 2-0 a Crotone nel primo incontro della quarta giornata di serie A. Un successo raggiunto con fatica dai nerazzurri, per ora comunque da soli in testa alla classifica con 12 punti, dieci reti realizzate e solo una subita. Il Crotone, che resta ad un punto, ha reso la vita difficile alla squadra di Spalletti. Handanovic ha dovuto fare due interventi da campione nel secondo tempo su Tonev e Budimir prima che Skriniar, al 37' della ripresa, trovasse il varco giusto in mischia. Il raddoppio firmato da Perisic nel recupero.