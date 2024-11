Il bomber dell’Inter sarebbe stato ad un passo dalla Calabria ai tempi della Sampdoria, poi il Ds blucerchiato decise di tenerlo e l’affare sfumò

E’ una di quelle bombe di mercato degne del compianto Maurizio Mosca. Quasi lo immaginiamo con il suo magico pendolino. «Mauro Icardi vicino al Crotone e anche alla Reggina». Una bufala? Macchè. I due club calabresi Icardi se lo contesero davvero qualche anno fa. L’argentino era sbarcato in Italia via Barcellona in quel di Genova, sponda blucerchiata. Teatro in cui non trova spazio. Da lì la scelta di cambiare aria. Il suo agente, Nunzio Marchione, viene contattato dal club pitagorico e da quello in riva allo Stretto. Erano i tempi della Serie B. A rivelarlo a GianlucaDiMarzio.com è lo stesso procuratore del bomber dell’Inter. Poi il ds della Samp, Pasquale Sensibile decise di tenerlo e l’affare (del secolo) sfumò.

Alessio Bompasso