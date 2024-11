I ragazzi di Zenga portano via tre punti pesanti in chiave salvezza

Il Crotone spezza il digiuno. Finalmente. La squadra di Walter Zenga torna a vincere in campionato e lo fa, forse, nel match più delicato. Quello contro il Verona. Una diretta concorrente per la salvezza. I rossoblu tangono il pallino del gioco in mano praticamente per tutti i 90’. Barberis incanala la sfida nella strada giusta al 3’. Stoian e Ricci completano l’opera nella ripresa. Ed il Crotone è fuori dalla zona rossa della classifica.